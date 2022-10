Voleva far esplodere un drone sul Camp Nou | condannato a tre anni per terrorismo

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Lo Stato Islamico lo aveva convinto a farunsulNou durante Barcellona e Real Madrid. Lo hanno beccato in tempo. E l’Alta Corte Nazionale spagnola, non potendo provare l’atto terroristico in sé, lo haa tredi carcere per autoformazione e autoindottrinamento. Yassin Amrani, questo il nome dell’uomo, ha raggiunto un accordo d’intesa con la Procura, e si è dichiarato colpevole. Per la Procura, l’imputato è passato dalla pubblicazione sui suoi profili di contenuti dagli organi di diffusione della propaganda del DAESH alla sua adesione ai postulati dell’organizzazione terroristica e alla sua piena integrazione in essa. “L’imputato, nel corso di un processo in rapida evoluzione, e legato al confinamento della pandemia di Covid-19, è diventato membro del DAESH, ...