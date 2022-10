Vinicius Jr | «I tifosi razzisti fuori dagli stadi»

SPORTFACE.IT

Protagonista suo malgrado di insulti razzisti sul colore della sua pelle in occasione del derby contro l'Atletico Madrid,Jr, talento e stella del Real Madrid, ha parlato a Globo di questo tema delicato: 'Gli autori di questi gesti andrebbero banditi a vita dagli stadi, così soffrirebbero le conseguenze delle ..., i compagni di squadra, la palla, gli allenatori che parlano, tutto. Sento ogni suono ... Ad esempio, a "Vini"(ho detto: 'Non devi gridare il mio nome, non preoccuparti, ti ho visto e ... Vinicius: "I tifosi razzisti dovrebbero essere banditi a vita dagli stadi" L'attaccante del Real Madrid torna a parlare dopo gli insulti ricevuti durante il derby con l'Atletico. La lotta alle discriminazioni del brasiliano ...