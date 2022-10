Vienna | forfait Berrettini | in gara Sinner e Sonego

Matteo Berrettini ha decisono di non partecipare all'"Erste Bank Open" , ATP 500 dotato di un montepremi di 2.489.935 euro che si disputa sul veloce indoor di, in Austria. Il 26enne romano, n.14 ATP, si era infortunato la scorsa settimana nelle semifinali della Tennis Napoli Cup dove poi aveva giocato anche la finale (sconfitto da Musetti). Dai ...Matteo Berrettini non giocherà l'ATP 500 di. Il tennista romano ha annunciato ilcon un messaggio su Instagram a causa dell'infortunio al piede sinistro, accusato in semifinale a Napoli. Berrettini ha svolto in giornata degli ...Matteo Berrettini ha decisono di non partecipare all'"Erste Bank Open", ATP 500 dotato di un montepremi di 2.489.935 euro che si disputa sul veloce indoor di Vienna, in Austria. Il 26enne romano, n.14 ...I problemi al piede sinistro manifestati in semifinale e in finale a Napoli tengono Matteo Berrettini fuori anche dal torneo di Vienna, un Atp 500. Il 26enne romano lo ha annunciato sui social: "A ...