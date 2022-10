Ucraina | intelligence Kiev | ' russi non si stanno ritirando da Kherson'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022), 24 ott. (Adnkronos) - "Gli occupantifingono di lasciare, ma in realtàportando lì nuove unità militari e sipreparando per la difesa della regione occupata". Lo ha detto alla PravdaKyrylo Budanov, capo della direzione principale dell'del ministero della Difesa di. Secondo Budanov, Serhiy Surovikin, che comanda il gruppo meridionale delle truppe russe in, potrebbe preparare le basi per attenuare la reazione della società russa in caso di resa o perdita di, "ma non si può ancora dire che l'esercito si stiada. Per molti aspetti, questa è un'operazione di informazione e manipolazione. Intanto ...