RUMOR I Fantastici 4 | un prequel su Silver Surfer su Disney+ prima del 2025?

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 24 ottobre 2022)potrebbe fare il suo ingressodell'arrivo de I4 al cinema in unspeciale destinato a. IQuattro è senza dubbio uno dei progetti futuri dei Marvel Studios più attesi dai fan. Come sappiamo, l'uscita prevista del progetto è il febbraio, ma secondo unrecente Marvel potrebbe far precedere il film da unsudestinato a. Con Kang il Conquistatore pronto ad avere un ruolo chiave nei prossimi anni e con il Dottor Destino che seguirà lo stessa sorte, Fantastic Four potrebbe potenzialmente diventare il perno del futuro dell'MCU, ma come anticipato da The Cosmic Circus, a precedere ...