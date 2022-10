Pedone attraversa l’autostrada Napoli-Roma | 2 morti

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Un drammatico scontro ha rubato la vita ad un motociclista di appena 22 anni nel tardo pomeriggio di ieri sul tratto autostradale tra il bivio A1/A3-Salerno e il Nodo-Centro Direzionale, in direzione di. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Ciò che è certo è che unha Il Blog di Giò.

l' 'barcollando' e viene travolto da una . L' è avvenuto sull' , nei pressi dell'uscita - Centro Direzionale. Due le vittime. Il, un romeno di 50 anni, e il motociclista, un ragazzo ...l'autostrada a piedi e viene travolto da una moto: mortie motociclista Alessandro muore per evitare un cervo: sterza all'improvviso e urta un muretto. Aveva 22 anni Cosa è successo ...Un inseguimento nella notte contromano, poi la multa all'auto della polizia che per schivare un pedone finisce contro un veicolo parcheggiato. (ANSA) ...L'uomo, ottantenne, era appena sceso dall'autobus e stava attraversando la via Emilia. Strada chiusa e traffico il tilt ...