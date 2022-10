“Meloni avrebbe amato una bimba nera?” L’ultimo delirio della sinistra al rancore

(Di lunedì 24 ottobre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/10/Tobagi-1.mp4 Roba pazzesca! Parlo del pezzo su Repubblica dal titolo “Una domanda a mamma Giorgia; e le altre donne?”, a firma di Benedetta Tobagi. La Tobagi è la tipica espressione dell’intellettuale di. Le sue parole, infatti, grondano di odio verso quella parte del mondo che non la rappresenta. Il suo mondo, quello degli intellettuali progressisti, parla di bene comune, diritti e tolleranza, ma poi si esprime con una violenza verbale incredibile. “Un’immagine bellissima e di grande tenerezza, laseduta in prima fila, orgogliosa, emozionata, che guarda la sua mamma giurare come prima donna premier nella storia d’Italia”, scrive la Tobagi all’inizio del suo pezzo. Poi la domanda. Il nuovo Presidente del Consiglio...

Il giornalista è il padre di Francesco Valdiserri , checompiuto 19 anni il prossimo primo ... i funerali del 18enne travolto da un'auto tra una folla di giovani e la premier: 'Vi prego, ...Dopo essere stato capo del governo in Italia, Mario Draghi oratutte le carte in regole per ... il buen retiro Intanto dopo il passaggio della campanella alla neopremier Giorgiae dopo ...Abbiamo una donna premier. Ma l’impressione non è quella di una importante inversione di tendenza a favore del femminismo ...“Sono felice che il mare sia stato messo al centro delle politiche di sviluppo del nostro Paese – ha commentato il Presidente di Assonautica Italiana, ...