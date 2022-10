Lo stoicismo di Spalletti | «Ora si mangia il nostro panino in treno e domattina c’è allenamento»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Nella conferenza stampa dopo la vittoria del suo Napoli contro la Roma di Mourinho, Lucianosi dice molto soddisfatto per il risultato meritato. E ancora a Sky ripete di essere orgoglioso di allenare questa squadra «Sono contento di questa squadra di bravi ragazzi seri e professionisti top, è un piacere allenarla. Se continuiamo così potremmo toglierci qualche altra soddisfazione» Ma l’entusiasmo non deve accecare, l’importante è tenere i piedi per terra, secondo il tecnico del Napoli e continuare a lavorare a testa bassa. Proprio per questo l’immagine che dà del ritorno della squadra a casa, dopo la grande vittoria contro la Roma, sa di«Il titolo è che i titoli non si vincono dopo 11 partite, si vincono a maggio, a giugno, quando finisce il campionato. Per ora il titolo è di mantenere i piedi per terra, zero presunzione, zero ...