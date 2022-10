Lo sapevate che in realtà queste 5 amatissime funzioni di Apple sono state “copiate” da Android?

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022) È una news che lascia tutti a bocca aperta, ma intanto è vera:ha copiato alcuneda. Qualiche c0pia da? Sembra assurdo, ma forse è così – Computermagazine.itLa prima è Dynamic Island, e per quanto può sembrare una nuova funzionalità rivoluzionaria resta il fatto che LG è arrivata prima con l’LG V10. Nel tentativo di fornire agli utenti un modo diverso di interagire con le loro notifiche, LG ha avuto in mente di introdurre una seconda schermata. Così facendo gli utenti posimpostare scorciatoie per i contatti, visualizzare le notifiche in arrivo e controllare la musica in riproduzione. Un’altra caratteristica, giusto per rimanere nell’argomento, è il Face ID. Infatti era solo questione di tempo prima che ...