La prof licenziata per colpa di Instagram | ' Le sue foto in bikini troppo hot'

Fanpage.it

per i suoi contenuti considerati ' inappropriati '. Yeimmy Ilias Isaza , un'insegnante di Barranquilla , in Colombia , è statadalla sua posizione di istruttrice a causa del suo Instagram . Il profilo privato della donna, in cui pubblica post che rivelano scatti di sé stessa in abiti scollati e bikini , è stato ...... prima con il Comitato di Liberazione Nazionale promosso dal. Ugo Mattei, del quale non fa più ... In concreto, sono stataper le mie dichiarazioni sul palco del 25 settembre e per quelle ... Professore licenziato perché ha una storia con una sua studentessa: Anche la madre lo sapeva Licenziata per i suoi contenuti considerati «inappropriati». Yeimmy Ilias Isaza, un'insegnante di Barranquilla, in Colombia, è stata licenziata dalla sua posizione ...PierfrancescoGiannangeliPare che le nuvole che si addensano sulla costa orientale degli Stati Uniti dopo qualche giorno, attraversato l’Atlantico, arrivino da noi. Quindi, se a New York nevica, dobbia ...