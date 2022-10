Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto | un capolavoro

(Di lunedì 24 ottobre 2022)SU UNAL DIDISky Cinema Drama, ore 21. Con Gian Maria Volontè, Florinda Bolkan e Gianni Santuccio. Regia di Elio Petri. Produzione Italia 1970. Durata: 1 ora e 56 minuti LA TRAMA Alla fine degli anni 60 quando la contestazione giovanile sta raggiungendo i suoi picchi di violenza e diffusione, un commissario di polizia, che ha compiti di repressione, è l'amante di una signora del bel mondo, ricca e viziosa. Quando scopre che lei lo sta mollando per uno studente (evidentemente un contestatore è più sexy di un questurino) lui la uccide. E' sicuro di farla franca. Primo perché è incaricato lui delle indagini. Secondo, perchè fortemente convinto che il "potere" protegge sempre e comunque i suoi servitori. Perciò non si cura nemmeno di cancellare le tracce del ...

