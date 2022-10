Il Consiglio Ue approva in via definitiva il caricabatterie universale

Leggi su open.online

(Di lunedì 24 ottobre 2022)ta in viala direttiva sul caricabatteriaper i dispositivi elettronici. Dopo l’zione da parte del Parlamento europeo dello scorso 4 ottobre, ora anche ilUe ha dato l’ok per rendere obbligatoria entro il 2024 la porta di ricarica di tipo Usb-C per una vasta gamma di dispositivi come telefoni, tablet, auricolari, ma anche mouse e tastiere, a prescindere dal marchio. In questo senso, non si dovrà più acquistare un caricabatteria diverso ogni volta che si compra un nuovo strumento elettronico, bensì tutti i dispositivi potranno essere ricaricati usando lo stesso. Per quanto riguarda invece i computer portatili l’obbligo partirà dalla primavera del 2026. La misura – spiega ilUe – «consentirà di ...