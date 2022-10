Governo | Crusca approva ‘il presidente’ Meloni | “Corretto”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Non c’è nulla di strano” nella decisione di Giorgiadi firmare gli atti ufficiali come “il” presidente del Consiglio. “I titoli al femminile sono legittimi sempre; chi usa questi femminili accetta un processo storico ormai ben avviato. Chi invece preferisce le forme tradizionali maschili ha comunque diritto di farlo”. Lo afferma Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della, la più antica istituzione linguistica del mondo, che invita “ad abituarsi a non avere paura di queste oscillazioni linguistiche”. “Quella di Giorgiadirei che è persino una decisione prevedibile – spiega all’Adnkronos il professore Marazzini – Del resto non è cosa inaudita. Basti pensare, tra i tanti casi noti, alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati nella precedente legislatura. La preferenza della ...

Altro che applausi alla prima donna a capo del nostro governo. Pari opportunità del governo Craxi), e ribadiscono la propria diversità attraverso scelte alternative di immediata evidenza'. 'In questo modo - sottolinea il presidente dell'Accademia della Crusca. Dopo l'Usigrai pure Boldrini e Murgia in campo: scomodano la grammatica per dar contro la Meloni e tirano in ballo i diritti delle donne che, però, sono un tema ben più serio ...