Don Antonio Coluccia | in tv il focus sul prete di periferia che vive sotto scorta per le minacce

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Nelle periferie di Roma, donlo conoscono tutti: è un parroco davvero speciale e non solo perché. Subisce infatti continuea causa del suo impegno ...

Nelle periferie di Roma,Coluccia lo conoscono tutti: è un parroco davvero speciale e non solo perché vive sotto scorta. Subisce infatti continue minacce a causa del suo impegno missionario che, tra i palazzoni e ...Seguirà, mercoledì alle 20 nella sala del cine teatroBosco di via Roma, la tavola rotonda dal ...Pascale, recente finalista al premio Campiello, e Gian Luca Favetto. Nel marzo del ...Nelle periferie di Roma, don Antonio Coluccia lo conoscono tutti: è un parroco davvero speciale e non solo perché vive sotto scorta. Subisce infatti continue minacce a causa del ...Don Antonio Coluccia, pur ormai lontano da Roma Nord, è rimasto nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuto quando era vice parroco della parrocchia San Filippo Apostolo di Grottarossa. La sua gr ...