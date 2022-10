Comune di Verano Brianza | Concorso per 1 Agente Polizia Locale

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comedi, categoria C, è previsto contatto a tempo pieno ed indeterminato. Si comunica che questo Posto è riservato prioritariamente ai Volontari delle Forze Armate. Bando diE' indettopubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto didi, categoria C, posizione economica 1, da riservare prioritariamente ai volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010. Requisiti ed Invio della Domanda Le domande di partecipazione dovranno ...

