Basket | Eurolega 2022 2023 5^ giornata | programma | date | orari e tv

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ilcon le, glie come vedere in tv le partite della 5^dell’di. Dopo il doppio turno di settimana scorsa, si torna al“standard”, con due soli giorni di gara, ma molto intensi: ci saranno infatti Real Madrid-Virtus Bologna e Barcellona-Olimpia Milano, senza dimenticare il derby di Istanbul tra Efes e Fenerbahce. Ecco quindi ildel turno e, tra parentesi, dove vedere le partite, ricordando che Eleven Sports farà vedere tutti gli incontri, mentre Sky Sport una selezione. RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE5^IN TV Giovedì 27 ottobre Ore 18:45 – Olympiacos Pireo – AS Monaco ...

L a Virtus Bologna batte nettamente Treviso97 - 71 e resta a punteggio pieno in classifica, riscattando la delusione delle sconfitte infrasettimanali in. Treviso non ha mai ......00 di domenica 23 ottobre, si gioca al PalaDozza per la 4giornata nel campionato diSerie A1 ... Coppa Italia e Supercoppa ma davano battaglia anche in. Un contesto che non è più lo ... Basket, Eurolega: Milano-Virtus Bologna anticipata al 9 novembre, niente concomitanza con Italia-Spagna Sul possibile ritorno sul mercato: "Dobbiamo vedere cosa cè disponibile e vedere come si evolverà la sua situazione".BOLOGNA - La Virtus Bologna travolge Treviso per 97-71 nel posticipo della 4ª giornata della Serie A di Basket e resta a punteggio pieno, agganciando in vetta Tortona.Crolla invece l'Olimpia Milano, ...