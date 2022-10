Arriva il freddo | pensa ad una fuga al caldo!

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 ottobre 2022) E’ da poco cominciato l’autunno e, a breve arriverà l’inverno! Il nostro consiglio appassionato è quello di programmare un belladal, conviene! In molti luoghi del mondo, nei prossimi mesi, il sole non smetterà di splendere e di offrivi ottime vibrazioni: a Mauritius con un volo diretto da Maldal 20 Dicembre, per esempio, tra spiagge incontaminate, lusso, natura e splendide atmosfere, alle Canarie per gustare la mitezza di una clima da eterna primavera, in Egitto dove deserto a mare saranno lieti di accogliervi con il loro intramontabile fascino, le Maldive dove scaldarsi e rilassarsi su un atollo sarà il vostro “sport” preferito, in Oman a Dubai, negli Emirati Arabi dove vivere il giusto mix tra la modernità più sfrenata e le culture millenarie, a Santo Domingo su spiagge infinite e natura incontaminata. Ma in altri ...