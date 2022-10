Roma - Napoli diretta 0 - 1 | decide Osimhen | Spalletti si prende la vetta

L'incidente poco prima delle 20 di questa sera sulla corsia nord della A1all'altezza dell'innesto della 162 e 7bis al chilometro 758, nel territorio del Comune di Afragola. La moto con due persone a bordo che procedeva ad alta velocità, ha travolto un ...Grazie a questo successo la squadra di Spalletti si porta sola in vetta alla classifica di Serie A con 29 punti mentre laresta quinta a 22 punti. Per ilè l'11esima vittoria consecutiva ...Il commento di Jose Mourinho al termine di Roma-Napoli, gara vinta dagli azzurri per 1-0: Al di là della sconfitta pretendeva di più dalla prestazione “Prestazione sufficiente per non perdere la ...La domenica si chiude con Roma-Napoli, aspettando i due posticipi di domani. Nella Roma ci sono Zaniolo e Pellegrini alle spalle di Abraham, a destra… Leggi ...