Pole position per Sainz al Gp degli Stati Uniti

Per questo il tutto può aprirsi a qualunque risultato, non sottovalutando anche il fattore meteorologico. Dallascatterà lo spagnolo Jorge Martin a precedere Enea Bastianini e Marc Marquez . Il romagnolo spera di poter fare la differenza in gara, intenzionato a prendersi questo successo di tappa.22.05 Sessione molto interessante in Texas, con Verstappen che si presenta da favorito in vista delle qualifiche anche per le penalità di Perez e Leclerc. La Ferrari però è competitiva sul giro secco ...Carlos Sainz soddisfatto dopo la pole position nel GP di Austin: "Un giro molto divertente ma anche complicato per via del vento molto forte, ogni volta era un po' un azzardo perché non sapevi mai il ...AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Ferrari di Carlos Sainz conquista, grazie agli ultimi due settori molto veloci, la pole position del GP ...