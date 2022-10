Pinturault | «Lo sci è uno sport sull’orlo dell’estinzione | ci sono sempre meno ghiacciai»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 ottobre 2022) Su Le Figaro un’intervista il campione olimpico francese di sci alpino Alexis. Reduce da una stagione fallimentare (per la prima volta in dieci anni non ha vinto nella Coppa del Mondo né alle Olimpiadi), racconta la sua carriera, dell’importanza dell’educazione e dei problemi legati all’ambiente e di come si ripercuotono sullo sci. Ha appena scritto un’autobiografia, “From gold to crystal”. Parla del suo rapporto con la competizione, a metà tra la ricerca di divertimento e l’ansia di perdere. «Per me le due cosecorrelate. Posso divertirmi perdendo, ma preferisco divertirmi vincendo. Il mio piacere lo prendo quotidianamente, quando mi alleno, quando mi evolvo… E poi c’è la competizione, dove voglio divertirmi, ma con un obiettivo fondamentale: esibirmi. Il mio piacere si moltiplica di dieci volte quando riesco a mettere tutto a posto. ...