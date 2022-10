LIVE – Turris-Crotone 2-4 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di domenica 23 ottobre 2022) Ladi, match valevole per la decima giornata del campionato di. Entra nel vivo il campionato della Lega Pro, in questa nuova stagione che, senza ombra di dubbio, regalerà grandissime emozioni e sorprese. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 23 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SITO LEGA PRO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F52-4 (13? Maniero, 29? Kargbo, 31? Gomez, 51? Tribuzzi, 72? Maniero, 80? Chirico) 80?- GOOL!!! Chirico firma il poker con un destro che spiazza Perina: 2-4 73?- Giallo per Boccia 72?- GOOL ...

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta golscore: Reggiana beffata! Nel girone A rimane ... che ha aperto sabato ma domenica 23 ottobre avrà in programmaCrotone. Questo match andrà in ......30 Cesena - Fiorenzuola 17:30 Lucchese - Montevarchi 17:30 Rimini - Fermana 17:30 San Donato - Pontedera 17:30 ITALIA SERIE C - GIRONE C- Crotone 17:30 ITALIA SERIE D - GIRONE A Asti - ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 23 ottobre, siamo arrivati alla 10^ giornata di campionato.