F1 | Gp Usa | Ferrari di Sainz in pole davanti a Leclerc e Verstappen

(Di domenica 23 ottobre 2022) (Adnkronos) – La Ferrari di Carlos Sainz ha conquistato la pole position nel Gran premio di F1 degli Stati Uniti, ad Austin in Texas. Lo spagnolo ha chiuso con il tempo di 1.34.356 davanti all'altra rossa di Charles Leclerc in 1.34.421, che sarà però penalizzato di 10 posizioni. Terzo tempo per la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen in 1.34.448. Quarto tempo in qualifica per l'altra Red Bull di Sergio Perez penalizzato però di cinque posti. Quinta la Mercedes di Lewis Hamilton che dovrebbe dunque partire dalla terza posizione dietro a Sainz e davanti al compagno di squadra George Russell.

