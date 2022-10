Beautiful Anticipazioni 24 ottobre 2022 | Eric confessa a Quinn di essere impotente Ecco cosa succede

: Quinn promette a Eric di stargli vicino Eric si sentirà molto in colpa per non riuscire a soddisfare la propria moglie e le dirà di sentirsi malissimo per averla convinta a ...e poi lo bacia !Americane: Bill corre da Brooke, ma... Mentre noi vediamo Carter soffrire per la fine della sua relazione clandestina con Quinn , i telespettatori americani ...Le Anticipazioni di Beautiful provenienti dall'America rivelano che Katie e Carter, dopo aver detto addio ai rispettivi partner, Bill e Quinn, i due si baciano!Verissimo: anticipazioni e ospiti del 23 ottobre Nel salotto di Silvia Toffanin Katherine Kelly Lang, l'attrice che da decenni dà il volto al personaggio di Beautiful, Brooke Logan. Fonte: Instagram @ ...