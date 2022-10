Atalanta-Lazio 0-2 | Sarri | “Bisogna stare sereni”

(Di domenica 23 ottobre 2022) L’allenatore della, Maurizio, ha parlato dopo la grande vittoria al Gewiss Stadium contro l’di Gasperini.: “Campo perfetto” Il tecnico toscano ha parlato cosi del campo del Gewiss Stadium: “fare i complimenti all’per il terreno di gioco, velocissimo e straordinario, che ci ha facilitato a giocare bel calcio. La squadra ha fatto una bella partita, se non sono stati pericolosi è molto per merito nostro. Siamo soddisfatti, temevamo l’e sapevamo che sarebbe stata difficile”. Sul tridente di attacco: “Sono giocatori con caratteristiche diverse da Immobile, volevamo dare pochi punti di riferimento. Serve questa determinazione, si vedeva anche nelle piccole cose che la ...

Le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio con l'Atalanta: "Siamo sereni" Sarri ha analizzato in conferenza stampa il match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Lazio. Le parole di Sportiello dopo la sconfitta dell'Atalanta: "Possiamo imparare molto, noi lavoriamo a testa alta" Intervenuto a DAZN nel post-partita di Atalanta-Lazio, Marco Sportiello ha dichiarato: "Questa è una partita persa che ci può stare, la Lazio ha fatto una grandissima partita. Ha giocatori di esperienza e forti nel palleggio. Possiamo imparare molto da questa partita." È una vittoria che ci dà soddisfazione ma appena torniamo a casa dobbiamo pensare a giovedì". Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri analizza la vittoria della sua squadra contro l'Atalanta.