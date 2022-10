Arnautovic | «La classifica marcatori non la guardo e non mi interessa…»

(Di domenica 23 ottobre 2022) . Le parole dell’attaccante del Bologna Markoha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro il Lecce. Ecco le parole dell’attaccante del Bologna: «Per noi è un giorno speciale. Abbiamo perso troppi punti in queste prime partite, avevamo bisogno di punti e da qui riparte la nostra stagione. Provo sempre a dare tutto per questa squadra. Oggi abbiamo giocato da squadra. Questa è la squadra che Thiago Motta ha in mente, può insegnarci tanto, passo dopo passo faremo sempre meglio. Lanon ha un significato speciale per me, non lae non mi interessa. Penso solo alla squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

