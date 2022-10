Ultime Notizie – MotoGp Malesia | Martin in pole | Bagnaia cade ma è nono

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il pilota della Ducati Pramac ha chiuso in 1.57.790, nuovo record della pista di Sepang, davanti a Enea Bastianini con la Ducati del Team Gresini e a Marc Marquez con la Honda Jorgeha conquistato laposition nel Gran Premio delladi. Il pilota della Ducati Pramac ha chiuso con il miglior tempo in 1.57.790, nuovo record della pista di Sepang, davanti a Enea Bastianini con la Ducati del Team Gresini e a Marc Marquez con la Honda. Male il leader del mondiale Francescoche ha chiusodopo la caduta negli ultimi minuti di qualifica, mentre Aleix Eespargarò è decimo e Fabio Quartararo solo dodicesimo. Bene invece Marco Bezzecchi che chiude con il quarto tempo seguito da Alex Rins e Luca Marini. Quindi Franco Morbidelli e Maverick Vinales. ...

