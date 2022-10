Tre morti e 4 feriti in incendio in appartamento a Catanzaro

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tre giovani sonoe altre quattro persone sono rimaste ferite nell'divampato in una abitazione in Via Caduti 16 marzo 1978, nella zona sud di. Nell', riferiscono i ...

Nulla da fare per gli altricomponenti, deceduti all'interno dell'appartamento e rinvenuti dai pompieri durante le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco stanno operando per la messa in ...giovani sonoe altre quattro persone sono rimaste ferite nell'incendio divampato in una abitazione in Via Caduti 16 marzo 1978, nella zona sud di Catanzaro. Nell'appartamento, riferiscono i ...Tre giovani sono morti e altre quattro persone sono rimaste ferite nell'incendio divampato in una abitazione in Via Caduti 16 marzo 1978, nella zona sud di Catanzaro. (ANSA) ...Il governatore dello Stato messicano occidentale di Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ha confermato che tre persone sono state uccise e altre tre ferite dopo che venerdì pomeriggio sono stati esplosi ...