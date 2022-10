MotoGP | gara 23 ottobre | orario | programma GP Malesia 2022 | tv | streaming | guida Sky e TV8

(Di sabato 22 ottobre 2022) Domani, domenica 23, il Sepang International Circuit ospiterà il Gran Premio della, valido come penultimo round stagionale del Mondiale. Nuovo capitolo della sfida iridata tra Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Aleix Espargarò ed Enea Bastianini, tutti ancora aritmeticamente in lizza per il titolo. Pecco è leader del campionato e si gioca il primo match point del campionato, ma dovrà rimontare dalla nona piazza in griglia di partenza. Il piemontese della Ducati, per laurearsi campione del mondo con unadi anticipo, dovrà guadagnare almeno 11 punti sul Diablo senza perderne più di 2 dal catalano dell’Aprilia. Il Gran Premio dellaverrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sported in ...

... quindi nei minuti prima della partenza e anche nel corso della. In ogni caso in questa zona del sud - est asiatico il meteo è altamente variabile ed è spesso imprevedibile, come abbiamo capito ...Pensando alla: 'Sinceramente non sento davvero la pressione, ma il modo in cui stanno andando queste ultime ... Credit:.com PressGP Malesia Suzuki MotoGP 2022 - 5° e 11° posizione per Alex Rins e Joan Mir nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio della Malesia, penultima prova del mondiale 2022 di MotoGP. Rins, dopo ...GP Malesia Ducati Pramac MotoGP 2022 - 18° tempo per Johann Zarco nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio della Malesia, penultima prova del mondiale 2022 di MotoGP. A causa del gran cal ...