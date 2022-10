Meteo Reatino | temperature in aumento | le previsioni per il 23 e 24 ottobre

(Di sabato 22 ottobre 2022) RIETI – Secondo Il, la giornata di domani 23sarà caratterizzata da ampio soleggiamento, temperatura minima di 14°C e massima di 24°C. Nel dettaglio: cielo poco nuvoloso o velato al mattino, cielo sereno durante il resto della giornata. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 24°C, la minima di 14°C alle ore 7. I venti saranno per tutto il giorno moderati provenienti da Sud con intensità tra 16km/h e 21km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 3.5, corrispondente a 622W/mq. Lunedì 24: giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima 12°C, massima 23°C. Nel dettaglio: cielo poco nuvoloso al mattino, nuvolosità innocua durante il resto della giornata. Durante la giornata la temperatura massima verrà ...

PrevisioniRoma per oggiRoma - Queste le previsioniper Roma dell'11 ottobre: al ... con locali acquazzoni e temporali sue Ciociaria, specie sui settori a ridosso dei rilevi....e temporali sue Ciociaria, specie sui settori a ridosso dei rilevi. Fenomeni in esaurimento entro la serata, accompagnato da ampie schiarite su tutti i settori. Di seguito la tendenza... Meteo Rieti: oggi nubi sparse, Domenica 23 sereno, Lunedì 24 nubi sparse SITUAZIONE. La seconda metà di ottobre prosegue sotto il segno dell’anticiclone sub tropicale con tempo stabile, molto mite, a tratti persino semi estivo e quasi ovunque soleggiato. Le eccezioni sono ...SITUAZIONE. Dopo la fase di maltempo che ha interessato il Sud Italia ecco che l’anticiclone è tornato a farci visita. Le condizioni meteo sul nostro Paese sono tornate ad essere stabili ovunque e con ...