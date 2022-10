Maurizio Lupi | la delusione è solo a metà | nessun ministero | ma un futuro da scout per un centro che possa sostituire Forza Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) “Scusa sono a un matrimonio, mi dovresti richiamare”. Il matrimonio non è quello di, che molti fino a ieri davano prenotato per un altro giuramento, quello nel governo Meloni dal quale, a sorpresa, è stato escluso. Il decano di, poi fondatore di “Noi Moderati”, nella lista dei ministri invece non c’è. Ieri era apparso defilatissimo e quasi triste nelle foto di rito: quando Meloni esce dalle consultazioni per formare il nuovo governo ha dietro di sé tutti i big della maggioranza,è accanto a Salvini, guarda il pavimento compassato, come fanno i convocati dall’allenatore ma per restare in panchina. “Eh ma io lo ripetevo eo mi credeva”, dice prima di riattaccare, minimizzando così l’impressione generale della grande. La ...