LIVE Berrettini-McDonald 3-6 3-3 | ATP Napoli 2022 in DIRETTA | immediato contro-break dello statunitense

(Di sabato 22 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KECMANOVIC (A SEGUIRE DOPO) 40-30 Va a segnocon il dritto a sventaglio! Palla per il 4-3. 30-30 Ace da parte di, fondamentale in questo momento. 15-30 Il nastro dice di no al dritto di. 15-15 Si appoggia perfettamentealla seconda carica di. 15-0 Ace al centro perad aprire questo game. 3-3. Si salva inbalzosull’attacco die chiude con la smorzata. Tutto in equilibrio. 40-30 Si difende bene, ma non tiene in campo l’ultimo ...

L'Italia cercherà di farsi largo grazie a Matteo, a caccia di punti importanti per ... Disponibile anche unastreaming tramite la nuova piattaforma Supertennix (previo abbonamento o ...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIe McDonald scenderanno in campo oggi (sabato 22 ottobre) . I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata ...Non si dice ad alta voce ma si spera e sarebbe qualcosa di bello, bellissimo per il pubblico napoletano e per il tennis italiano. Una finale tutta azzurra è possibile. Ma il ranking non scende in camp ...McDonald-Berrettini è un match valido per le semifinali del torneo Atp 250 di Napoli: notizie, analisi, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming.