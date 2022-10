Formazioni ufficiali Fiorentina Inter | le scelte dei due allenatori

(Di sabato 22 ottobre 2022): ledei due tecnici per il match valevole per l’undicesima giornata di Serie Asi affrontano per l’undicesima giornata di Serie A 2022/2023. Ledel match.(4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Kouame.Allenatore: Italiano.(3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro.Allenatore: Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FIRENZE - Fiorentina e Inter si affrontano allo stadio Franchi di Firenze per l'. I viola hanno rimediato un solo punto nelle ultime tre gionate, pareggiando a Lecce nell'ultimo turno dopo le ...Fiorentina Inter: le scelte dei due tecnici per il match valevole per l'undicesima giornata di Serie A Fiorentina e Inter si affrontano per l'undicesima giornata di Serie A 2022/...94' Fine della partita. 90' Quattro minuti di recupero. 90' De Ketelaere allarga per Leao che punta il suo avversario, si sposta il pallone e calcia di ...L'Inter sembra aver ritrovato la diritta via, la Fiorentina è ancora in una selva oscura. Al Franchi, i viola cercano una vittoria che manca da tre giornate: di fronte, i nerazzurri, galvanizzati dal ...