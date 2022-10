(Di sabato 22 ottobre 2022) ...2021 anche quella del 2022 per i comuni con meno di 15 mila abitanti (allegata a un decreto Viminale - Mef caricato ieri sul sito del ministero dell'interno in attesa che venga pubblicato in Gazzetta ...

Italia Oggi

la rigenerazione urbana continuano a escludere il Nord. Come la graduatoria 2021 anche quella del 2022i comuni con meno di 15 mila abitanti (allegata a un decreto Viminale - Mef ...Poi c'è il tema deila sanità pubblica. Se il Mef decidesse di togliere parte di quelli già stanziati o anche solo non dare incrementi, la voce contraria di un ministro tecnico, se si ... Fondi per la rigenerazione urbana, niente al Nord - ItaliaOggi.it Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...La campagna di Sanofi in collaborazione con AISM propone un modo nuovo di informare e sensibilizzare sulla patologia, supportando una raccolta fondi per la ricerca a favore di FISM, Fondazione dell’As ...