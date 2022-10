Dentro Darmian e Nico | out Dumfries | le ufficiali di Fiorentina-Inter

(Di sabato 22 ottobre 2022)- Dopo la vittoria del Milan ai danni del Monza alle ore 18:00, spazio al big match di serata:. Grande sfida stasera, valida per l’undicesima giornata di Serie A. Da un lato ci saranno i Viola di Italiano alla ricerca della vittoria in campionato che manca da tantissimo, ennesimo pari contro il Lecce. Dall’altra parte gli uomini di Simone Inzaghi che vogliono riaffacciarsi alle prime posizione, dopo aver superato un duro periodo. Le Formazioni: Partiamo dai Viola che schierano a difesa della porta di Terracciano, Milenkovic e Martinez Quarta centrali con Biraghi e Dodô sulle due fascie. In mediana spazio a Amrabat e Bonaventura con Duncan più avanzato nel centrocampo a 3. Sulle due fascie ritornano siaGonzalez che Kouamè, con Cabral ...

Fuori Correa (bravo solo nel raddoppio dell'Inter a portar via un uomo a Lautaro) eDzeko (... Nel frattempo erano cambiate anche le fasce: Gosens per Dimarco e Dumfries pernell'Inter e, ...Il pallone arriva in area dove Venuti sbaglia il rinvio,e colpisce Mkhitaryan che la mette... Allenatore: Italiano INTER (3 - 5 - 2): Onana, Skriniar, De Vrij, Acerbi,, Barella, ...Il gol dell'argentino dopo 14' e del centrocampista della Nazionale al 58' regalano ai nerazzurri il secondo successo consecutivo in campionato ...Darmian, tra le altre cose, è l’unico esterno che può giocare su ambedue le fasce senza avere particolari problemi. In realtà, Darmian è un elemento imprescindibile nella rosa di Inzaghi. . JOLLY TUTT ...