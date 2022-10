Cristiano Ronaldo e l' incredibile scelta del Manchester United | in regalo a

Tuttosport

MANCHESTER (Regno Unito) - Non ha ancora abdicato, maè ormai a tutti gli effetti un Re senza scettro, né corona. Secondo quanto rivelato dalla britannica ESPN, CR7 sarebbe stato scaricato già in estare dal Manchester United , ...Ma la rivelazione che arriva dall'Inghilterra riguardache è arrivato al 20esimo posto ma il Sun svela che il portoghese non ha ricevuto però nessun voto. L'ultimo anno con la ... Clamoroso: il Manchester United regala Cristiano Ronaldo! I Red Devils scaricano CR7 e aspettano solamente un'offerta per liberarsi del portoghese, dopo l'ennesimo scontro con il manager Ten Hag, ritenuto intoccabile dal club ...