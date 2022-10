Coppia di 50enni trovati morti in casa Ipotesi omicidio suicidio

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 22 ottobre 2022) Giallo a Taranto per il ritrovamento dei corpi senza vita di marito e moglie in due punti diversi della città. Una delleprese in considerazione dagli investigatori è che si tratti di un. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – 50 anni – potrebbe aver ucciso la consorte, di 52, soffocandola, e poi si sarebbe tolto la vita, impiccandosi, in un altro appartamento. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.