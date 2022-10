Calcio | Ribery lascia tra le lacrime

(Di sabato 22 ottobre 2022) Uno come lui mancherà alUn campionissimo un animo nobile uno sportivo, tutto questo era racchiuso inche durante la partita di oggi contro lo Spezia ha salutato tra ei tifosi salernitani ma anche tutti quelli che lo hanno sostenuto nel mondo deldal quale ha ricevuto molto ma anche dato molto, parliamo di un campione che ha vinto tutto. Un problema al ginocchio ha convinto il Francese che il suo momento era arrivato e il suo amore per ilgiocato ha dovuto chinarsi agli acciacchi di un trentanovenne con ancora tanta voglia di calciare un pallone , come solo lui e pochi altri sapevano fare. Ciao e a presto Franck.

