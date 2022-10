Berrettini-McDonald in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Atp Napoli 2022

(Di sabato 22 ottobre 2022) Matteose la vedrà contro Mackenzienel penultimo atto del torneo ATP 250 di(cemento outdoor). Il romano, dopo aver fatto fuori senza problemi lo spagnolo Roberto Carballes Baena al secondo turno, ha lasciato le briciole anche al giapponese Taro Daniel nei quarti di finale. L’asticella si alza leggermente contro lo statunitense, che gli ottavi ha sorpreso tutti andando ad estromettere il più quotato iberico Roberto Bautista Agut. Tra Matteo e l’americano non ci sono precedenti. L’azzurro partirà nettamente con i favori del pronostico, a maggior ragione se dovesse mantenere il livello di tennis espresso nei giorni scorsi. L’obiettivo, oltre a mettere punti in cascina per le Finals di fine anno a Torino, è la quarta finale della stagione, la prima dopo quella raggiunta (e persa) sul ...

Matteoha vinto e convinto nei primi due turni contro Roberto Carballes Baena e Taro Daniel, non ... Mackenzieha eliminato la testa di serie numero 3, Roberto Bautista Agut. Lo ...La sfida andrà in scena sul campo centrale come terzo match della giornata a partire dalle 11.30, preceduta dal doppio Dodig/Krajicek - Sonego/Vavassori e dall'altra semifinale(...Matteo Berrettini : "Ho giocato un'ottima partita. Lui ci ha provato ma non c'è riuscito: l'avevo preparata bene. Quando arrivi in fondo in un torneo vuol dire che stai giocando bene, la…