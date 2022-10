Ascolti Tv 21 ottobre 2022 | vola Carlo Conti Crozza meglio di Quarto Grado Va forte il daytime di La7

Carlo Conti fa il pienone dicon il suo 'Tale e Quale show' che vola sopra il 24% di share con 4 milioni di spettatori, ... andata in onda ieri 21su Rai1. Il pubblico in studio cantava ...del 212022 in Prima Serata su Rai1 Tale e Quale Show sfonda il muro dei 4 milioni con una media di 4.054.000 spettatori pari al 24,3% di share. Su Canale 5 Viola come il Mare 2.721.Carlo Conti fa il pienone di ascolti con il suo ‘Tale e Quale show’ che vola sopra il 24% di share con 4 milioni di spettatori, cresce di 2 punti da una settimana fa. È la puntata più vista della stag ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...