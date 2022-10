Ambra Angiolini Beccata In Auto Con Un Noto Cantante!

(Di sabato 22 ottobre 2022)é stata pizzicata insieme ad uncantante italiano. Di chi si tratta? E’ uno dei cantanti più controversi, ma anche uno dei più amati del panorama musicale italiano. Stiamo parlando di Gianluca Grignani. I due sono stati avvistati in una notte milanese, a bordo di una macchina. Che sia lui la sua nuova fiamma? Ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Gianluca Grignani e: c’é del tenero tra i due?é finita nuovamente al centro del Gossip e delle cronache rosa. L’attrice e giudice di X Factor avrebbe un nuovo flirt. Usiamo il condizionale, visto che nulla é certo. In questo ultimo mese, é la seconda volta che le viene attribuito un flirt. La volta scorsa, si parlava di un suo collega, questa volta si mormora di un cantante. ...

La Bernini si appresta a fare il suo giuramento all'Italia sulle note di 'T'appartengo' di. Una canzone dal testo molto allegro e dal ritmo vivace che, per internauti, non è ...... 'T'appartengo'm il brano cantato danel 1994 ai tempi di Non è la Rai. Le storie con la canzone pop hanno attirato l'attenzione di molti utenti di Instagram. 'È con gratitudine, ...Il ritornello "Adesso giura" , cantato da Ambra Angiolini ai tempi di Non è la Rai, "risuona" al Quirinale grazie a Instagram: un estratto della canzone fa da ...A far sorridere sono state alcune storie pubblicate su Instagram dalla nuova ministra dell'Università Bernini (o da chi per lei) ...