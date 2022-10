Victoria' s Secret apre store a Torino | più di 30 assunzioni

(Di venerdì 21 ottobre 2022)'ssbarca nel centro storico di, con un grandedi oltre 1.000 metri quadrati in Galleria San Federico. Ci lavoreranno trenta persone. Il brand in Italia ha venti: ...

'ssbarca nel centro storico di Torino, con un grande store di oltre 1.000 metri quadrati in Galleria San Federico. Ci lavoreranno trenta persone. Il brand in Italia ha venti store: ...... Armani Exchange, Saint Laurent, Nike,'s, Bath&Body Works, LEGO, Garmin in ambito fashion - beauty e consumer, e Starbucks nel food. La realtà è anche attiva nella gestione di brand ...Victoria's Secret sbarca nel centro storico di Torino, con un grande store di oltre 1.000 metri quadrati in Galleria San Federico. Ci lavoreranno trenta persone. (ANSA) ...Mille metri quadrati su due piani, trenta dipendenti. Morandi: «Ho atteso dieci anni, non volevo rinunciare a uno spazio in questa Galleria, tra le più belle del mondo» ...