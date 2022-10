Ue | intesa raggiunta sul tetto del gas temporaneo Draghi soddisfatto dell' accordo | È andata bene

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 21 ottobre 2022) L'Europa ha raggiunto l'sulal prezzo del gas, l'alla fine è un compromesso tra tutte le varie posizioni dei 27 Paesi Ue, che accontenta e scontenta ma che stabilisce un primo passo concreto per l'abbassamento dei prezzi del metano. Soddisfatta la presidente Von der Leyen: "40 mld di euro per mitigare i prezzi". Alla fine l'è arrivata. Dopo una riunione del Consiglio europeo durata quasi dodici ore. I ventisette capi di Stato e di Governo hanno concordato di dare un mandato "pieno e chiaro" alla Commissione europea di adottare "decisioni concrete" sul price cap al Ttf di Amsterdam (ovviamente alle condizioni stabilite, ossia che debba essere, di ultima istanza e che non metta a rischio le forniture). I leader però hanno dato mandato alla Commissione e ai ministri ...