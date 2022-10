TARANTO - Call Center Tiscali | Ciardo UILCOM Taranto | Assenza di relazioni sindacali inaccettabile… Noi lavoratori di serie B

Corriere di Taranto

"Non intendiamo rinunciare al raggiungimento di questi obiettivi e non esiteremo a far sentire la nostra voce!" Lascia un tuo commento Tags:center marida ciardotiscali UIL ulicom ...Ti capita ancora di ascoltare le tue musiche mentre attendi che uncenter ti risponda ... La mia composizione Tamburi è dedicata all'omonimo quartiere di, consideto una pazzia che l'Ilva ... Call Center Tiscali, a Taranto assenza relazioni sindacali "Duole dirlo ma la fusione per incorporazione di Linkem Retail, quale società incorporata in Tiscali, avvenuta lo scorso agosto e ...Per la sindacalista della UIL le problematiche esistenti con la vecchia proprietà si sono sommate a quelle della nuova gestione, ...