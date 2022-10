Sos dalla Porrettana Tutti i cantieri aperti - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

Il consigliere regionale Pd. Marco Niccolai chiede . alla Regione di fare il punto. della situazione con ......generativettura, per creare suoni che generassero un senso di relax ''. Per l'anno accademico 2022 - 23 il progetto Mini Inhabit Sound sarà al centro dell'attività didattica progettuale diNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...La Confraternita di Misericordia lancia un disperato Sos per le “grosse difficoltà in cui versa e che purtroppo non sembrano essere ...