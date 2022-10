Si fingono disabili per truffare anziane in chiesa | denunciate due rom

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Due giovani romene sono stateper truffa in concorso dalla polizia: si fingevanoper chiedere offerte alleche pregavano in unadi Firenze, salvo scoppiare e ridere e parlare fra loro quando era convinte di non essere osservate

