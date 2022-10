Palladino senza veli | “Il Monza? Mi hanno scelto per un motivo”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Reduce da un ottimo rendimento alla sua prima esperienza su una panchina, l’allenatore delRaffaelesi è raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. Tra i tanti temi affrontati dall’ex attaccante, che lo scorso 13 settembre è subentrato come tecnico dei brianzoli al posto di Giovanni Stroppa, anche il rapporto con Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, l’importanza dei suoi due “mentori” Ivan Juric e Gian Piero Gasperini, ma anche qualche sensazione in vista della prossima partita a San Siro contro il Milan. Su come si sia concretizzata la possibilità di passare dalla primavera alla prima squadra: “Il lunedì seguente al pari di Lecce mi telefona Galliani. Mi chiede di raggiungerlo a casa sua per conoscere le mie idee di calcio. Stiamo un’ora insieme a discutere prima che mi congedi, avvertendomi che la scelta finale ...

