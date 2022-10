Multa record e declassamento | è finita tra Cristiano Ronaldo e lo United

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 21 ottobre 2022) E’ ormai l’argomento degli ultimi giorni. In Premier League continua a tenere banco il caso, reduce da un gesto discutibile in occasione della partita di Premier League contro il Tottenham. Il rapporto tra il portoghese e il club inglese è ormai ai minimi storici e nell’ultima partita è arrivata la rottura definitiva. La partita contro la squadra di Antonio Conte si è conclusa sul risultato di 2-0, la sfida si è sbloccata nel secondo tempo con la marcatura di Fred, poi il raddoppio di Bruno Fernandes. La gara è salita alla ribalta anche per un altro motivo, il comportamento di. Il portoghese si è rifiutato di entrare in campo e addirittura ha abbandonato lo stadio prima del fischio finale. La conferma di ten Hag Foto di James Ross / AnsaLo stesso ten Hag ha svelato i dettagli sul ...