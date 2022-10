(Di venerdì 21 ottobre 2022) Otto stadi, cinque città, due milioni di biglietti già venduti.trentaall’inizio di, il primoinvernale della storia del calcio, il primo che entra in mezzo ai calendari internazionali a piedi uniti e dopo il quale il football potrebbe non essere più lo stesso. Stadi con aria condizionata, e temperature massime di 31 gradi, fuorigioco semiautomatico – grazie a 12 telecamere montate nel sottotetto degli stadi, al monitoraggio continuo di 29 punti sul corpo di ogni calciatore, a immagini che vengono inviate 50 volte al secondo calcolando l’esatta posizione dell’atleta, l’eventuale fuorigiocorilevato in tempo reale; gli spettatori allo stadio potranno vedere subito sui megaschermi, e in 3D, il fotogramma rivelatore dell’episodio, così sapranno ...

Il Foglio

Speriamo solo che non finisca così Per 3e per 3 notti, dal 25 al 27 gennaio 1077, l'... Eletti i presidenti delle Camere,pochissimi passaggi per la nascita del nuovo governo di ...i decreti: titolari effettivi e trust in vacanza senza registro Scade l'8 agosto il termine di 60entro il quale il ministero dello sviluppo economico deve attestare l'operatività del.. Mancano 30 giorni al via di Qatar 2022. Che Mondiale sarà Al GFVip non mancano gli scontri e infatti in puntata Antonella Fiordelisi e Ginevra Lamborghini non se le mandano a dire ...VOLLEY A1 - I biancorossi vincono al tie break a Trento Alla notte di Halloween mancano diversi giorni, ma a Trento i campioni d'Italia si sono regalati una serata da brividi nell'anticipo del 5° turn ...