L’alluce valgo | la famosa “cipolla del piede” spiegata dal Dottor Norberto Confalonieri

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) – Cause, cure e trattamenti illustrati dal chirurgo ortopedico: le risposte ai pazienti che soffrono per questa deformazione dele non possono più indossare le scarpe a punta e con i tacchi Milano, 21 Ottobre 2022. Iniziamo col dire chenon è una patologia, ma un sintomo. “Per essere precisi, è una deformità della parte anteriore del, conseguenza di una deviazione delverso le altre dita, verso l’esterno, con relativo spostamento del metatarsale all’interno. Questo causa una serie di deformazioni di tutto l’avam, in relazione alla gravità ed al tempo intercorso dall’inizio del problema. Inoltre, la borsa della testa del 1° metatarsale deforme, con l’attrito delle calzature, si ...