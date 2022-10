La mappa delle stelle è stata ritrovata La realizzò Ipparco | un antico pensatore greco

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ci sono momenti della storia del pensiero, almeno di quella occidentale, in cui singoli individui contribuiscono più di tutti i loro predecessori messi insieme all’avanzamento della conoscenza scientifica. Molti di questi momenti si sono verificati durante l’antichità a opera di pensatori greci; fra questi, se si guarda all’astronomia, un posto di primo piano spetta certamente a, vissuto nel secondo secolo avanti Cristo. Per quanto ne sappiamo, è conche l’astronomia greca, grazie all’utilizzo di sistemi matematici innovativi che consentono di ottenere un dettagliato modello del moto degli astri, passa dalla descrizione alla predizione. Utilizzando la gran mole di osservazioni dovute alla civiltà mesopotamica, e importando in Grecia anche alcuni sistemi di misura più agili, quali il sistema posizionale sessagesimale, costruì le ...